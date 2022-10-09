شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: الزمالك لم يقدم عرضا لضم مصطفى شلبى.. ولا نغالى فى مطالبنا المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمى لنادى إنبى، أن مسئولي الزمالك لم يقدموا عرضا رسميا لضم مصطفى شلبى، جناح الفريق البترولى، لافتا إلى أن التعاقد مع الإثيوبي شيميلس بيكلى يأتي ضمن احتياجاتهم، وليست له علاقة برحيل شلبى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد أبو الغيط، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامى إبراهيم فايق على قناة "أون تايم سبورتس 2"، أن مصطفى شلبى ما زال لاعبا في الفريق البترولى حتى الآن، ومن الوارد بقاؤه إلى يناير، خصوصا أن أحمد كشرى، المدير الفني، متمسك بخدماته وطلب تعويضه بلاعب آخر حال موافقة الإدارة على رحيله.

وقال المتحدث الرسمي لنادى إنبى، إنهم يدعمون الفريق حسب احتياجات الجهاز الفني ولجنة الكرة، لافتا إلى أنه من الوارد حدوث جديد خلال الـ48 ساعة القادمة، خصوصا أن على فوزى ظهير أيمن الفريق والأفضل في مصر يرغب في الرحيل خلال الميركاتو الصيفى.

وأوضح أبو الغيط أنهم لم يطلبوا 25 مليونا من أجل التخلي عن خدمات مصطفى شلبى نجم الفريق، ولكن الحديث يدور في حدود الـ20 مليونا، مؤكدا أن النادى البترولى لا يغالى في أسعار اللاعبين كما تردد خلال الأيام الماضية.