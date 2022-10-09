شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شبانة: طلبت الرحيل عن الزمالك للإعارة بعد تمديد عقدي لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود شبانة، لاعب الزمالك المعار إلى سموحة، مؤخرا، أنه من طلب الانتقال للنادي السكندري للحصول على فرصة للمشاركة، قائلا: "سموحة فريق كبير وسأقاتل معهم خلال الفترة المقبلة وطموحي سيكون الانضمام للمنتخب من بوابة سموحة".

وقال شبانة، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "تحدثت مع أمير مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك وأخبرتهم بأنني أريد اللعب ولذلك سأخرج لموسم آخر على سبيل الإعارة لأن المشاركة مع فيريرا ستكون صعبة لامتلاكه لاعبين مميزين".

وأضاف لاعب سموحة المعار من الزمالك: "الموسم الماضي لعبت مع الاتحاد وهو فريق كبير أيضا ولديه جماهير كبيرة وتمكنت من المشاركة في الدور الثاني بالكامل، وكان هناك مفاوضات لتمديد إعارتي مع الفريق ولكن المفاوضات لم تكن جادة لذلك قررت الانضمام لسموحة".

وتابع شبانة: "مددت عقدي مع الزمالك قبل الخروج للإعارة مع سموحة وعقب الموسم المقبل سيتبقى لي 3 مواسم في عقدي مع الزمالك، وأشكر الجماهير على دعمهم الدائم لي وأتمنى أن أعود للنادي وأحصل على فرصة لأكون لاعبا أساسيا".