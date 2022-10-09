مدرب سيراميكا: نتفاوض لضم صلاح محسن.. وخطة بديلة من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف أحمد سامي، مدرب سيراميكا كليوباترا، أن إدارة ناديه دخلت في مفاوضات جدية مع الأهلي للحصول على خدمات صلاح محسن، مهاجم الفريق، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرًا إلى أن زياد طارق، لاعب الفريق الأحمر الشاب، ضمن حساباته.

ويعتبر مستقبل صلاح محسن مجهولًا مع الأهلي، إذ دخل اللاعب قائمة الانتظار، ولم يسافر مع الفريق إلى تونس لخوض مباراة الاتحاد المنستيري المقرر إقامتها غدًا الأحد في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويبدو أن سيراميكا لم يكتفِ بالصفقات التي أبرمها هذا الصيف، ويريد تدعيم خط هجومه بصلاح محسن، إلى جانب الثنائي الجديد أحمد ياسر ريان، لاعب الأهلي السابق، وجون إيبوكا، مهاجم إنبي سابقًا.

وقال أحمد سامي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2"، "صلاح محسن لاعب يتمناه أي نادٍ، أتمنى ضمه خصوصًا أن لديه مرونة تكتيكية، ويجيد اللعب في مركزي الجناح ورأس الحربة".

وأضاف المدرب "إدارة سيراميكا مازالت تتفاوض مع الأهلي حول الصيغة النهائية للصفقة".

وتابع "لا خلاف على إمكانية صلاح محسن الفردية، مهمتي فقط أن أساعده على استعادة مستواه الفني وثقته في نفسه وأن يكون لاعبًا جماعيًا بصورة أكبر، وأرى أنه سيء الحظ".

واختتم "صلاح محسن يمثل أولوية لنا قبل إغلاق سوق الانتقالات، وفي حال فشل انضمامه لأي سبب، سنتجه إلى خطة بديلة تتمثل في التفاوض على لاعبين آخرين من الأهلي، بينهم زياد طارق".