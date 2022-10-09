"أستحق البقاء".. لاعب الأهلي يبكي على الهواء بعد رحيله معارًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

لم يتمالك أحمد سيد غريب، مهاجم الأهلي الشاب المعار حديثًا إلى صفوف الاتحاد السكندري، دموعه على الهواء، وبكى تأثرًا بخروجه من القلعة الحمراء بعد 16 عامًا في المراحل السنية المختلفة.

ولعب أحمد سيد غريب مع الفريق الأول للأهلي بعض المباريات خلال الموسم الماضي، سواء في بطولة كأس الرابطة، أو في الجولات الأخيرة من الدوري المصري بعد قرار مجلس الإدارة بخوض المباريات بالشباب والعائدين من الإصابة وقتها.

وانتقل نجل سيد غريب، مدرب فريق مواليد 2006 بالأهلي، إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة.

وقال غريب باكيًا خلال استضافته عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، "الرحيل عن الأهلي بعد 16 عامًا في المراحل السنية المختلفة أمر صعب عليّ".

وتابع "قضيت في النادي وقتًا أكثر مما قضيت في منزلي، وكنت أسافر وراء الفريق لأحضر المباريات في المدرجات".

وأضاف اللاعب صاحب الـ20 عامًا "أرى أني أستحق التواجد مع الأهلي".

وأوضح "والدتي بكت عندما وقعت عقد الإعارة مع الاتحاد السكندري".

وقال غريب إنه تلقى عددًا من عروض الإعارة، لكنه فضل الاتحاد السكندري "الذي يحظى بجماهيرية كبيرة".

وكشف المهاجم أن والده له دور كبير في مسيرته، مشيرًا إلى أنه يستمع إلى نصائحه باستمرار منذ أن كان طفلًا.