الأهلي يواجه المنستيري في بداية رحلة استعادة لقب دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

يبدأ الأهلي، اليوم الأحد، مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي ضمن ذهاب دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وستقام المباراة على ملعب "مصطفى بن جنات" معقل فريق المنستيري، حيث يخوض - وصيف الدوري التونسي - دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وكان الفريق المنستيري فاز في الدور التمهيدي على الجيش الرواندي بثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، في المقابل يبدأ الأهلي مشواره من دور الـ32.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب قبل لقاء الإياب والذي سيقام مساء السبت المقبل على ملعب "الأهلي We السلام".

وستكون هذه المباراة بمثابة انطلاقة السويسري مارسيل كولر رسميًا مع الأهلي بعدما استلم المهمة في الفترة الماضية خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش والذي رحل عقب نهاية الموسم المنقضي.

ويأمل الأهلي لاستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعد أن خسر النسخة الماضية على يد الوداد المغربي في المباراة النهائية.

وكان الأهلي استعد لمباراة المنستيري بخوض ثلاث مباريات ودية انتهت منهم مباراتين لصالح الفريق الأحمر ضد بتروجيت (5-1) وأسوان (2-1)، وأخيرَا بالخروج بنتيجة التعادل السلبي ضد طلائع الجيش.

استبعاد 12 لاعبًا

شهدت القائمة خروج رامي ربيعه بسبب الإيقاف، واستبعاد كلًا من: كريم فؤاد، محمد مغربي، محمد أشرف، مصطفى سعد، زياد طارق، ومحمد محمود لأسباب فنية، محمد فخري، بيرسي تاو، وعمار حمدي للإصابة، وكهربا، وصلاح محسن بسبب عدم قيدهم.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين.

المران الأخير

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قبل انطلاق المران على عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة المنستيري.

وخاض الفريق الأحمر فقرات متنوعة من التدريبات في ختام استعداداته لمواجهة الاتحاد المنستيري، حيث بدأ بتدريبات إحماء ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة في وسط الملعب بمشاركة حارسين.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات تحت إشراف ميشيل يانكون قبل مشاركتهم في تقسيمة الكرة.

بطاقة المباراة

الفريقان: الاتحاد المنستيري × الأهلي

الحدث: ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

الموعد: 4 عصرًا بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة: أون تايم سبورتس 1 - التونسية 1