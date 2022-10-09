فتح الله يوضح حقيقة رغبة رمضان صبحي في الرحيل عن بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أقسم محمود فتح الله، المدرب العام لبيراميدز، أن رمضان صبحي، نجم الفريق، لا يرغب في الرحيل بعد الأنباء التي ربطته بالعودة إلى الأهلي خلال الشهور الماضية.

وكانت تقارير صحفية زعمت في وقت سابق أن رمضان صبحي يرغب في العودة إلى صفوف الأهلي، وطلب وساطة بعض النجوم لإقناع إدارة القلعة الحمراء.

لكن فتح الله حسم الأمر وأكد أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن بيراميدز لن يفرط في خدمات اللاعب.

وقال فتح الله، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1"، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، "أقسم بالله أن رمضان صبحي لا يريد الرحيل عن بيراميدز، هناك أقاويل كثيرة تتردد في هذا الموضوع ولا أعلم مصدرها، خصوصًا أنها تصل إلى حد الاستفزاز".

وأضاف المدرب العام "لم أسمع رمضان صبحي يومًا يلمح لرغبته في الرحيل، ولا يمكن لأي نادٍ أن يفرط في لاعب مثله".

وكان "الخليج 365" أشار في وقت سابق إلى صعوبة عودة رمضان صبحي للأهلي، إذ صرح مصدر بالقلعة الحمراء بأن اللاعب خارج حسابات النادي.

وكان بيراميدز أعلن أمس السبت تجديد عقد عبدالله السعيد لمدة عامين، بعد أن ربطته هو الآخر تقارير صحفية بإمكانية الانتقال إلى الزمالك.

وأوضح فتح الله "لا أعرف ما إذا كان عبدالله السعيد فكر في الانتقال إلى الزمالك قبل تجديد عقده أم لا، لكن ما أراه أنه سعيد ومرتاح معنا، ونحن أيضًا سعداء باستمراره".

وعن الموسم الجديد من الدوري المصري، علق فتح الله "جاهزون للمنافسة على لقب الدوري، بعد أن حصلنا على المركز الثاني لأول مرة الموسم الماضي، خصوصًا أننا نجحنا في تعويض الراحلين بصفقات قوية".

وكان بيراميدز لعب مباراته الأولى في الموسم الجديد أمس السبت، حيث فاز على هلال الساحل السوداني بثنائية نظيفة في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب على ملعب "الدفاع الجوي" يوم 15 أكتوبر الجاري.