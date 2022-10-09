ملف الخليج 365.. استعدادات القطبين.. رعاية الأهلي.. وإنهاء أزمة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

شهد أمس السبت العديد من الأحداث الرياضية لعل أبرزها مستجدات رعاية الأهلي، تمديد عقد عبدالله السعيد مع بيراميدز، قائمة الزمالك لمواجهة فلامبو البوروندي، إنهاء أزمة قيد المصري البورسعيدي، وصدارة مؤقتة لمانشستر سيتي.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف السبت أبرز الأحداث الرياضية:

إنبي يكشف مفاوضات الزمالك لضم مصطفى شلبي

مدرب بيراميدز يتحدث عن إصابة دونجا.. وتمديد عقد عبدالله السعيد

لاعب الزمالك: لهذا السبب فضلت الخروج لإعارة.. و"هموّت نفسي" لأنضم للمنتخب

الزمالك يصطدم بفلامبو البوروندي وعينه على دور المجموعات بدوري الأبطال

إلى الصدارة مؤقتًا.. ريال مدريد يعبر خيتافي برأسية ميليتاو بالدوري الإسباني

حارس الأهلي يتحدث عن لقاء المنستيري وميزة كولر والمنافسة مع زميليه

كرة سلة.. الإتحاد السكندري يخسر.. ومواجهة محتملة مع الأهلي في نصف نهائي البطولة العربية

مدرب بيراميدز: واجهنا مشاكل في صناعة اللعب أمام هلال الساحل.. ومصطفى فتحي إضافة لنا

خارج المونديال.. تقارير: نجم ليفربول يغيب 4 شهور

أحمد رفعت: الوحدة فريق كبير وسننافس على جميع البطولات

دورتموند يتعادل مع بايرن في الثواني الأخيرة من كلاسيكو الدوري الألماني (فيديو)

"فيفا" يُخطر المصري بغلق ملف مستحقات الشعباني واستئناف القيد

جوارديولا يمازح هالاند: مُستاء منه لهذا السبب

ميلان يسقط يوفنتوس بثنائية في قمة الدوري الإيطالي

باهر المحمدي يرد على موقفه من الرحيل بـ6 رسائل للكومي

تشافي يكشف مصير جريزمان

بثنائية كوريا.. أتلتيكو مدريد يعبر جيرونا ويقتحم المربع الذهبي لليجا

تشيلسي يفوز وليستر يسقط مجددًا.. ونيوكاسل يسحق برينتفورد

مانشستر سيتي يضرب ساوثامبتون بالأربعة

تفاصيل المران الأخير للأهلي قبل مواجهة الاتحاد المنستيري

رسميًا.. قداح يشارك في نهائي إفريقيا لليد أمام الترجي بعد إلغاء عقوبة إيقافه

الكونفدرالية.. بيراميدز يفوز على هلال الساحل.. ومصطفى فتحي يفتتح أهدافه

خاص لمصراوي: القصة الكاملة لتجديد السعيد مع بيراميدز.. ولماذا فشلت المفاوضات مع الزمالك والمصري

الكومي لمصراوي: عبدالرحمن مجدي وباهر يرغبان في الرحيل ولا توجد عروض لهما

قائمة الزمالك.. ظهور 5 صفقات جديدة.. وغيابات بالجملة لمواجهة فلامبو بدوري أبطال إفريقيا

غزل المحلة يعين أسامة خليل رئيساً لشركة كرة القدم

رسميًا.. سموحة يتعاقد مع محمود شبانة قادمًا من الزمالك

"كرة السلة الناجي الوحيد ".. عام كارثي للأهلي في الألعاب الجماعية .. وكرة اليد الأكثر خسارة

بيراميدز يعلن استمرار عبدالله السعيد مع الفريق

مصدر يوضح لمصراوي موقف سيف جعفر ومحمد طارق وعبدالسلام مع الزمالك

"اتهام وتهديد ومستند جديد ".. تطورات أزمة محلات بيع قميص الزمالك

محمود الخطيب يغادر إلى فرنسا للاطمئنان على حالته الصحية

مصدر لمصراوي: حازم إمام ينتظر عرضًا خليجيًا.. وانتقاله للإسماعيلي تعثر

مصدر ينفي لـ "الخليج 365" رعاية الأهلي مقابل 2 مليار و300 مليون جنيه..ويوضح آخر المستجدات

حلمي طولان: ميدو أفضل من صلاح فنيًا