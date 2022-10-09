إنبي يكشف مفاوضات الزمالك لضم مصطفى شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف شريف أبو الغيط عضو مجلس إدارة نادي إنبي والمتحدث الرسمي باسم النادي "البترولي"، أن هناك اتصالات مع مسئولي نادي الزمالك حول ضم مصطفى شلبي لاعب إنبي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف أبو الغيط في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" في ساعة متأخرة من اليوم السبت، أن إدارة الزمالك لم تقدم عرضًا رسميًا لضم مصطفى شلبي، مؤكدًا أن هناك اتصالات فقط حدثت بين الطرفين.

وتحدث أبو الغيط عن حقيقة عودة الأهلي مرة أخرى للتفاوض حول ضم مصطفى شلبي، قائلاً :"هناك كلام من بعض المقربين لكن لا يوجد أي مفاوضات رسمية من جانب إدارة الأهلي".

وأوضح أبو الغيط، أن ناديه تراجع عن المبلغ الذي حدده في السابق وهو 25 مليون جنيه مقابل بيع مصطفى شلبي، حيث يطالب النادي البترولي الآن 20 مليون جنيه.

وأنهى المتحدث الرسمي لإنبي، أن إدارة ناديه لا تغالي في طلباتها المادية والدليل ما حدث في صفقة محمود جاد وجون إيبوكا.

وكان صاحب الـ27 عامًا، دخل ضمن اهتمامات إدارة الأهلي، قبل أن يعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات في القلعة الحمراء إلغاء اهتمام ناديه باللاعب.

وخاض مصطفى شلبي 32 مباراة بالموسم الماضي مع إنبي (31 مباراة في دوري We المصري+ مباراة في كأس مصر) استطاع من خلالها أن يسجل 13 هدفًا ويصنع ثلاثة أهداف حاسمة.