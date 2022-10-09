مدرب بيراميدز يتحدث عن إصابة دونجا.. وتمديد عقد عبدالله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز أن فريقه لم يقدم الأداء الأفضل أمام هلال الساحل السوداني ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق بيراميدز فوزًا سهلًا على هلال الساحل السوداني بهدفين دون رد في مباراة الذهاب لدور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال فتح الله في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "كل مباراة نخوضها هذا الموسم ستكون صعبة، كان من الممكن أن نقدم أداءً أفضل أمام هلال الساحل ولكن الأداء سيتحسن فيما هو قادم وفي النهاية النتيجة هي الأهم حاليا والأداء سيأتي مع الوقت".

وأضاف: "أعتقد أننا لم نظهر بأفضل أداء لنا أمام هلال الساحل السوداني بسبب أن هذه المباراة هي الأولى لنا في الموسم الجديد".

وأكمل: "مصطفى فتحي انضم لنا في معسكر دبي مُتأخرًا ولكن ظهر بمستوى جيد اليوم وتأقلم سريعا مع الفريق، هو إضافة قوية ولاعب كبير".

وتابع: "محمود عبدالعاطي دونجا أصيب بشد خفيف في العضلة الضامة وفضلنا خروجه من المباراة وعدم المجازفة به، وكريم حافظ هو الوحيد من بين اللاعبين الجدد الذين لم يلعبوا ولكن سيشارك بالتأكيد وأتمنى أن يكون إضافة لنا أيضا".

واستكمل: "أرى أن بيراميدز فريق مكتمل في جميع المراكز هذا الموسم ولكن لا أعرف ماذا سيحدث مستقبلًا؟".

وتحدث المدرب العام لبيراميدز عن تمديد عقد عبدالله السعيد، قائلًا: "الأمر ليس مفاجئًا بالنسبة لي وعبدالله يشعر بالراحة في النادي ووجوده مطمئن جدًا وتمديد عقده مكسب كبير لنا وكنت أعرف جيدًا أن التمديد سيحدث لأنه لاعب مهم ومؤثر، نحن نتحدث عن أفضل اللاعبين في مصر".

وعن تطورات عودة إبراهيم عادل، أكد محمود فتح الله، قائلًا: "إبراهيم عادل يسير بشكل جيد في التعافي تدريجيًا ولا نريد المجازفة والدفع به حتى لا تتفاقم إصابته وسنحاول الحفاظ عليه لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا".