لاعب الزمالك: لهذا السبب فضلت الخروج لإعارة.. و"هموّت نفسي" لأنضم للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف محمود شبانة، لاعب الزمالك المعار حديثًا إلى سموحة، السبب الذي دفعه للخروج لفترة إعارة جديدة، مشيرًا إلى أن مفاوضات الاتحاد السكندري مع القلعة البيضاء لم تكن جدية.

ولعب شبانة في صفوف الاتحاد السكندري الموسم الماضي على سبيل الإعارة، فيما أعلن الزمالك قبل أيام خروج اللاعب لفترة إعارة جديدة لكن هذه المرة مع فريق سكندري آخر هو سموحة.

وقال شبانة، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1"، اليوم السبت "عقدت جلسة مع أمير مرتضى ومسؤولي الزمالك، وفضلت أن أخرج لفترة إعارة جديدة لأني رأيت أن فرصتي في اللعب بشكل أساسي في القلعة البيضاء ستكون صعبة في ظل كثرة النجوم".

وأضاف "كنت أتمنى تجديد الإعارة مع الاتحاد السكندري، وأرجأت انتقالي لأي نادٍ رغم أني تلقيت عدة عروض، لكن إدارة النادي لم تكن جدية في المفاوضات مع الزمالك، وفي النهاية انتقلت لنادٍ آخر كبير".

وتابع صاحب الـ27 عامًا "أشكر سموحة على تمسكه بالحصول على خدماتي على سبيل الإعارة، وسأبذل جهدًا كبيرًا، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الفريق دائمًا".

واختتم "روي فيتوريا يتابع كل اللاعبين في أندية الدوري، و"هموّت نفسي" في الملعب كي أحظى بفرصة مع المنتخب عن طريق سموحة، كما أستهدف مساعدة الفريق على الوصول لمكانه الطبيعي في الدوري".