الزمالك يصطدم بفلامبو البوروندي وعينه على دور المجموعات بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يستعد الزمالك لمواجهة فلامبو البوروندي، في تمام السابعة مساء الأحد ، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب بين الزمالك والفريق البوروندي، الجمعة المقبل الموافق 14 أكتوبر الجاري.

وصعد الزمالك إلى هذا الدور، بعدما تخطى عقبة إيليكت سبورت التشادي (4-0)، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 64 بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الزمالك في حصد اللقب القاري الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2002، ليصل بذلك إلى البطولة السادسة بعدما توقف رصيد القلعة البيضاء من دوري أبطال إفريقيا عند 5 ألقاب منذ 20 عاما.

ويصعد الفريق الفائز في دور الـ32، إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، التي يسعى الزمالك للحصول عليها بعدما غابت 20 عامًا عن خزائنه.

ومن جانبه أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة فلامبو البوروندي، المقرر لها غد الأحد في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن الزمالك كل من، محمود عبدالرازق شيكابالا، وإمام عاشور، لعدم الجاهزية، فيما يغيب كل من الونش بسبب إصابة عضلية، وعبدالله جمعة لإصابته بكدمة بكاحل القدم.

ولم يظهر المهاجم البنيني سامسون بالقائمة، لعدم قيده بالقائمة الإفريقية.

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - يوسف إبراهيم اوباما" - سيف جعفر - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

وتم الاتفاق على ارتداء الزمالك لزيه البديل باللون الأزرق " القميص الأزرق، والشورت الأزرق"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

بينما سيرتدي فريق فلامبو زيه باللونين الأبيض والأزرق، و سيرتدي حارس مرمى الفريق المنافس " القميص باللونين الأحمر و الأبيض والشورت الأسود".

وتم الاتفاق على حضور 10 آلاف مشجع للقاء، ومنح الفريق البوروندي 150 دعوة.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اسناد إدارة مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي، لطاقم تحكيم من الصومال بقيادة حسن محمد حاجي ويعاونه كل من حمزه حاجي عبدي مساعد أول و سليمان بشير مساعد ثاني وعمر عبد القادر حكم رابع.