إلى الصدارة مؤقتًا.. ريال مدريد يعبر خيتافي برأسية ميليتاو بالدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

استعاد نادي ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بشكل مؤقت بفوز صعب على خيتافي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت.

وأقيمت مباراة ريال مدريد وخيتافي على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز" بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وسجل هدف ريال مدريد الوحيد ظهيره البرازيلي إيدير ميليتاو في الدقيقة 4.

وبهذه النتيجة، يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 22 نقطة انتظارًا لمباراة برشلونة مع سيلتا فيجو غدًا الأحد، بينما يتراجع خيتافي للمركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

تفاصيل المباراة:

ودخل الريال المباراة بتشكيلة مكونة من: "لونين، ديفيد ألابا، روديجير، ميليتاو، كارفاخال، لوكا مودريتش، تشواميني، كامافينجا، فالفيردي، فينيسيوس جونيور، رودريجو".

ولم ينتظر ريال مدريد كثيرًا حتى افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة برأسية من البرازيلي إيدير ميليتاو، ليتقدم الملكي بنتيجة 1-0.

وفرض ريال مدريد سيطرته على مجريات المباراة وسط ابتعاد خيتافي عن تهديد مرمى الملكي.

في الدقيقة 18 سدد رودريجو كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن ذهبت تسديدته بعيدة عن المرمى.

جاءت أولى المحاولات من جانب خيتافي في الدقيقة 23 بعد تسديدة رائعة من أحد لاعبيه ولكن ذهبت الكرة بجوار القائم إلى خارج المرمى.

وفي الدقيقة 39 كاد رودريجو أن يسجل الهدف الثاني لريال مدريد بعد رأسية رائعة ولكن تصدى لها حارس خيتافي ونجح في السيطرة على الكرة.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح ريال مدريد ولكن تم إلغاءها بعد اكتشاف أن الكرة تخطت خط التماس من بداية الهجمة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ريال مدريد على حساب خيتافي بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 49 تصدى لونين حارس ريال مدريد لتسديدة قوية من خيتافي، ونجح في إبعاد الكرة إلى ركلة ركنية.

وسجل رودريجو هدفا ثانيا لريال مدريد في الدقيقة 57 ولكن تم إلغاءه بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب التسلل.

وحافظ ريال مدريد على تقدمه أمام خيتافي بهدف دون رد بفضل لاعبه البرازيلي ميليتاو، لينجح في اعتلاء صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا.