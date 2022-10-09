شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف نجم بايرن ميونخ من اللحاق بمباراة فيكتوريا بلزن بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض نجم بايرن ميونخ الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر الفريق البافاري لإصابة قوية على مستوي الوجه، فى المباراة التي جمعت الكبير الألماني مع بورسيا دورتمند، فى الجولة التاسعة من منافسات البندوسليجا، وجاءت إصابة اللاعب بعد أحد الكرات المشتركة مع لاعب الوسط جود بيلنجهام، والذي تدخل بقوة على اللاعب الكندي، الشئ الذي دفعه للخروج مع بداية الشوط الثاني.

وأكدت المصادر من داخل نادي البايرن أن موقف اللاعب لم يتحدد بعد، مشيرة إلى أن مدة غياب اللاعب قد تصل إلى لأسبوع واحد فقط، ولكن سيخضع اللاعب لفحص طبي لكشف موقف اللاعب من مباراة فيكتوريا بلزن فى الجولة الرابعة، من المجموعة الثالثة بمنافسات دوري أبطال أوروبا.



موقف ناجلسمان من غياب اللاعب

ويفضل المدرب الألماني ناجلسمان إراحة ديفيز خلال مواجهة فيكتوريا بلزن القادمة، خاصة أن المواجهة تعد ساهلة نسبيًا للفريق البافاري، الشئ الذي ظهر واضحًا فى المباراة الأولي بين الفريقين، والتي انتهت بفوز البايرن بخماسية نظيفة بأقل مجهود يذكر، كما أن موقف الفريق من تصدر المجموعة الثلاثة بالعلامة الكاملة، يبعد الفريق عن أي ضغوطات فى المواجهة القادمة.



موعد مباراة البايرن وفيكتوريا بلزن بدوري الأبطال

ومن المقرر أن يحل البايرن ضيفًا ثقيلًا على فيكتوريا بلزن الأربعاء القادم، فى الجولة الرابعة، من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأبطال، على أن تقام النباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.