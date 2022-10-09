الامارات | ختام مؤتمر ومعرض «ميفت برو» للصحة واللياقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أول من أمس فعاليات مؤتمر ومعرض «ميفت برو» للياقة والصحة البدنية، الذي أقيم بدعم مجلس دبي الرياضي على مدار ثلاثة أيام في فندق جراند بلازا موفمبيك بمدينة دبي للإعلام، وشارك فيه أكثر من 1700 مدرب لياقة بدنية من داخل الدولة وخارجها، وتم خلاله تنظيم 72 جلسة ومحاضرة وورشة عمل، تناولت موضوعات عدة في مختلف المجالات الرياضية.

وذكر بيان صحافي: «شهد المعرض مشاركة واسعة من مدربي اللياقة البدنية، والمختصين في قطاع اللياقة البدنية التغذية الصحية وإنتاج المعدات الرياضية من 34 دولة، كما شهد تنظيم أول منهج رياضي باللغة العربية، وتم تخصيص جلسات لرياضة المرأة».