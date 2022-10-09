الامارات | منتخبا السيدات والناشئين في وصافة بطولة العرب للغولف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ منتخب الإمارات للسيدات على المركز الثاني بمجموع 334 ضربة، وذلك ضمن منافسات اليوم الثاني من البطولة العربية للغولف المقامة في ضيافة مدينة الحمامات التونسية. وفي الوقت نفسه حافظ منتخب الناشئين تحت 15 سنة أيضاً على المركز الثاني بمجموع 332 ضربة، بينما تراجع منتخب الشباب تحت 18 سنة إلى المركز الرابع بمجموع 324 ضربة، وحققت لاعبة المنتخب سارة علي المركز الثالث بمجموع 164 ضربة بمنافسات فردي الفتيات تحت 15 سنة. وأحرز منتخب الإمارات للأشبال تحت 13 سنة 338 ضربة، ليحل رابعاً.