اخبار الرياضه

الامارات | منتخبا السيدات والناشئين في وصافة بطولة العرب للغولف

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبا السيدات والناشئين في وصافة بطولة العرب للغولف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ منتخب الإمارات للسيدات على المركز الثاني بمجموع 334 ضربة، وذلك ضمن منافسات اليوم الثاني من البطولة العربية للغولف المقامة في ضيافة مدينة الحمامات التونسية. وفي الوقت نفسه حافظ منتخب الناشئين تحت 15 سنة أيضاً على المركز الثاني بمجموع 332 ضربة، بينما تراجع منتخب الشباب تحت 18 سنة إلى المركز الرابع بمجموع 324 ضربة، وحققت لاعبة المنتخب سارة علي المركز الثالث بمجموع 164 ضربة بمنافسات فردي الفتيات تحت 15 سنة. وأحرز منتخب الإمارات للأشبال تحت 13 سنة 338 ضربة، ليحل رابعاً.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا