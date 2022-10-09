الامارات | الجزيرة بطلاً لـ «كأس الطائرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج الجزيرة بلقب كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، بعد تغلبه على شباب الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل.

ولم يستفد شباب الأهلي من تقدمه في الشوط الأول الذي أنهاه لصالحه بنتيجة 25-18، لكن الجزيرة تمكن من العودة القوية بالفوز بثلاثة أشواط متتالية، وبنتيجة 25-19، و25-17، و25-17.

وقدم الفريقان أداءً قوياً في الأشواط الأربعة، خصوصاً من جانب الجزيرة الذي استطاع أن يتفادى أخطاء الشوط الأول على مستوى الاستقبال، إذ رجح لاعبوه الأجانب، خصوصاً الجزائري سفيان حسني والكندي ريان، وظهرت قوة «فخر أبوظبي» في الإرسال وحائط الصد والاعداد، فيما تأثر شباب الأهلي بتراجع مستوى لاعبيه الأجانب، وتحديداً ليبرمان، الذي تأخر مدربه في تغييره في الشوط الرابع والأخير، ليحل بديلاً عنه الفنزويلي جيتسوس، الذي سجل بمفرده ثماني نقاط، لكنها لم تكن كافية لتقليص الفارق الكبير للجزيرة في الشوط الحاسم.

من جانبه قال مدير فريق الجزيرة، سعود المعمري، إن فوز فريقه بالبطولة جاء بإصرار لاعبيه، وخبرة مدربه نزار شكيلي الذي استطاع أن يدير المباراة بشكل مميز رغم قلة الخيارات المتاحة أمامه.

وأضاف في تصريحات صحافية: «استطعنا أن نتدارك بعض الأخطاء التي تسببت في خسارة الشوط الأول، وهذه البطولة سيكون لها عامل السحر على الجزيرة للمنافسة في بطولات هذا الموسم».