الامارات | غريغوري مدرباً لدبا بعد إقالة الصربي زوران

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي دبا الفجيرة لكرة القدم، أمس، عن تعيين الفرنسي غريغوري مدرباً للفريق الأول، وذلك بعد ساعة من إقالة المدرب الصربي زوران بوبوفيتش بعد خمس جولات في دوري أدنوك للمحترفين، تعرض خلالها الفريق لأربع هزائم وتعادل واحد. وجاء الإعلان من خلال الحساب الرسمي لنادي دبا على «تويتر»، حيث يسعى الفريق إلى تصحيح الوضع بعد فترة صعبة لم يحرز خلالها سوى نقطة واحدة. ويملك غريغوري خبرة كبيرة في الكرة الإماراتية، سواء كلاعب سابق، أو كمدرب أيضاً حين حقق نجاحاً مميزاً مع الوحدة سابقاً.

وكان دبا خسر على أرضه، أول من أمس، من العين في الجولة الخامسة من الدوري بهدفين نظيفين، ليستمر بنقطة واحدة في رصيده. وقال مدير الفريق الأول لنادي دبا جمعة العبدولي، في تصريح صحافي، إن وضع الفريق صعب. وتابع في تصريحات صحافية لقناة أبوظبي الرياضية: الفريق بحاجة لكسب النقاط وليس تقديم الاداء، نحن بحاجة لتحقيق الفوز. الفريق لم يستفد من لاعبيه الأجانب، والكل مسؤول عن ذلك، وسنعمل لكي نحصل على النقاط أمام أي فريق سنواجهه.

من جهته قال مدرب فريق العين، الأوكراني ريبروف، في المؤتمر الصحافي: المباراة كانت مهمة والفريق حقق خلالها أول فوز خارج ملعبه. وتابع: نعلم جيداً أن مهمتنا لن تكون سهلة، وأعتقد أن افتتاح التسجيل في وقت مبكر ساعدنا في حسم النتيجة، كما أسهم في تحسين الأداء، خصوصاً عندما تواجه فريقاً يلعب بأسلوب دفاعي منظم.