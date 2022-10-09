الامارات | خيمينيز يُقدم أوراق اعتماده ويكتب «النصر» للوحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح مدرب الوحدة الجديد، الإسباني مانويل خيمينيز، في أول اختبار له مع أصحاب السعادة وقاده لتحقيق الفوز على ضيفه النصر بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد آل نهيان في ختام المرحلة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

فبعد شوط أول سلبي تمكن جواو بيدرو، وطحنون الزعابي، وروبين فيليب، ولويس ميغيل، من تسجيل أهداف اللقاء في الدقائق 53 و63 و85، و90.

وقفز العنابي بهذا الانتصار من المركز التاسع إلى الخامس بسبع نقاط، فيما تراجع النصر للمركز العاشر بعد أن تجمد رصيده عند خمس نقاط.

وقدم الوحدة وجهين متناقضين في مباراة النصر، إذ لم يشهد الشوط الأول فرصاً خطرة من جانبه، فجاءت أولى المحاولات من جانب الضيوف عبر ريان مينديز، من انفراد أنقذه الحارس محمد الشامسي، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويهدر فرصة من كرة ضربت في وجه حارس الوحدة وارتدت من دون أن تجد المُتابع.

وفي الشوط الثاني، أحدث التغيير الذي أجراه مدرب الوحدة، مانويل خيمينيز، بإشراك لاعبه المصري أحمد رفعت، تحسناً واضحاً على أداء العنابي الهجومي، ومن أول فرصة مُحققة تمكن جواو بيدرو من تسجيل هدف التقدم من تسديدة أرضية من داخل الصندوق استقرت على يسار الحارس.

وتمكن طحنون الزعابي من تعزيز تقدم فريقه بإضافة الهدف الثاني من تمريرة جواو بيدرو.

وجاء الدور على روبين ليضيف الهدف الثالث من تسديدة ارتطمت بأحد مدافعي النصر وخدعت الحارس،

ثم اختتم لويس ميغيل أهداف اللقاء من لعبة جماعية مميزة صنعها أحمد رفعت وسجل منها اللاعب البرتغالي.