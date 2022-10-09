الامارات | وفاة والد علي مبخوت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم نادي الجزيرة بخالص العزاء إلى نجمه علي مبخوت، عقب وفاة والده يوم أمس. ونشر النادي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تتقدم أسرة نادي الجزيرة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى لاعب منتخبنا والفريق الأول علي أحمد مبخوت، وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله (والده)، شقيق عايض مبخوت، عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم».