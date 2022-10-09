شكرا لقرائتكم خبر عن شلبى وعلى فوزى يتمسكان بالرحيل عن إنبى.. والمصرى يجدد مفاوضاته لضم الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك على فوزى ومصطفى شلبى ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى بالرحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أبلغا الإدارة برغبتهما في عدم البقاء داخل أسوار الفريق البترولى، مكتفين بالفترة التي دافعا فيها عن ألوان الفريق، خصوصا أن المصرى البورسعيدى ما زال متمسكًا بضمهما.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تجدد مفاوضات مسؤولي النادي المصري البورسعيدي مع إدارة نادي إنبي لضم علي فوزي، الظهير الأيمن للفريق البترولي، ومصطفى شلبي، جناح الفريق، خلال الميركاتو الصيفى، وأكد مصدر بنادي إنبي أن الساعات القليلة الماضية شهدت تجدد المفاوضات بين الناديين بشأن انتقال ثنائي الفريق البترولي إلى النادي البورسعيدي في الموسم الجديد.

في سياق مختلف يبحث مسئولو اللجنة الفنية بنادى إنبى بعد الاتفاق مع أحمد كشرى المدير الفني عن تدعيم صفوف الفريق بحارس مرمى ثالث لفرض مزيد من المنافسة بين الحراس المتواجدين في الوقت الحالي وهما عبد العزيز البلعوطى والحارس الجديد رمضان مصطفى التي تم التعاقد معه قادماً من مصر للمقاصة.

وتتجه أنظار اللجنة الفنية بنادى إنبى إلى القسم الثانى لجلب حارس جديد يتفق مع سياستهم المالية التي تتلخص في عدم دفع مبالغ كبيرة في اللاعبين، بل الحصول عليهم، ومن ثم منحهم الفرصة في الدورى الممتاز من أجل تسويقهم كما حدث مع إيبوكا ومحمود جاد.