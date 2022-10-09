شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يمنح لاعبى الاتحاد راحة 48 ساعة بعد نهاية معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لاعبى سيد البلد راحة سلبية لمدة 48 ساعة، بعد نهاية المعسكر لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس والاطمئنان على أسرهم قبل ضربة البداية بالدورى المصرى المقرر لها 18 أكتوبر الجاري.

من جانبه أوضح مانولوفيتش أنه يشعر بالاطمئنان على كتيبة زعيم الثغر بعد الصفقات القوية التي تم التعاقد معها، فضلاً عن تقديمهم مستوى جيد خلال فترة المعسكر المغلق يبشر بالخير قبل بدء الموسم الجديد.

أكد زوران أنه راض عن معسكر الفريق الذى انتهى اليوم السبت بالإسكندرية، وتخللته مواجهة سموحة وديا وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، موضحا أنه قام بتجربة أكبر عدد من اللاعبين ووقف على مستواهم الفني والبدنى.

وتحدث الصربي مانولوفيتش عن قرعة الدورى المصرى للموسم الجديد المقرر سحبها غدا الأحد، موضحا أنه يحترم جميع الفرق ولكنه يتمنى الابتعاد في ضربة عن مواجهة الأهلى والزمالك وبيراميدز، لكنه أكد في ذات الوقت استعداد لاعبيه لمواجهة أي فريق.

وكشف زوران أنه يملك ثنائيا أفريقيا قويا في الخط الأمامى لفريق الاتحاد السكندرى متمثل في الأنجولى مابولولو والوافد الجديد النيجيري أوستين أموتو، لافتاً إلى المنافسة ستكون قوية بين الثنائى لحجز مكان في التشكيل الأساسي، مشيراً إلى أن هذا يصب في مصلحة الفريق ومن الممكن الاعتماد على الثنائى مع بعضهما.