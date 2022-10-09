شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: معين الشعبانى حصل على كامل مستحقاته ولا مشاكل فى قيد اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رجب عبد القادر، نائب رئيس نادى المصرى البورسعيد، أن معين الشعبانى المدير الفني السابق للفريق، حصل على كامل مستحقاته المادية، لافتا إلى أن المدرب التونسى أخطر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بحل الأزمة، ومن بعدها تم رفع إيقاف القيد.

وقال الشعبانى، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامى إبراهيم فايق على قناة "أون تايم سبورتس 2"، إن حل أزمة القيد تأتى ضمن أعمال الترميم التي يقوم بها كامل أبو رئيس النادى المصرى البورسعيدى.

وأكد نائب رئيس المصرى البورسعيدى، أن أزمة القيد كانت عاصفة وفى توقيت حرج جدا، لافتا إلى أنهم تحركوا في كل الاتجاهات منذ ميلادها حتى تم حلها، موضحا أنه أصبح لا مشاكل في قيد اللاعبين وكل العقود سيتم توثيقها في اتحاد الكرة.

وبعث عبد القادر رسالة طمأنينة إلى جمهور نادى المصرى البورسعيدى، مؤكدا أن الإدارة تعمل باحترافية شديدة، وأنهم يسعون إلى تقديم الأفضل خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنهم لبوا طلبات الجهاز الفني، بقيادة إيهاب جلال، وسيتم الإعلان عن اللاعبين المقيدين رسميا خلال الـ48 ساعة القادمة.