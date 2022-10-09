شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: أنهينا نصف المهمة أمام هلال الساحل.. ودونجا غادر مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن الفوز الذي حققه الفريق على حساب هلال الساحل السوداني بهدفين دون مقابل في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، كان مهما للغاية، كونها أول مباراة في الموسم والبداية دائما ما تكون صعبة، ولا بد من وجود أخطاء يجب التعامل معها مستقبلا.

وأضاف سعيد، أن الشوط الأول لم تكن هناك العديد من الفرص، ولكن الأداء اختلف في الشوط الثاني ونجح الفريق في تسجيل هدفين دون مقابل، مشددا على أن الفرق السودانية تكون دائما عنيفة في اللعب داخل الملعب، وكان يخشى بعض الإصابات التي أثرت على اللاعبين، وخرج محمود دونجا مصابا في الشوط الأول، وسيتم الاطمئنان عليه جيدا في الساعات المقبلة.

شدد على أن الفريق نجح في إنهاء الجزء الأول من المهمة، ويتبقى لقاء الإياب وهناك الدوري الذي سينطلق خلال ساعات قليلة، ولا بد من التركيز على تلك الأمور جيدا للتعامل معها، في ظل ضغط متوقع من المباريات محليا وقاريا.

وفاز فريق بيراميدز على هلال الساحل السودانى بنتيجة 2/ 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب الدفاع الجوى، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل هدفى بيراميدز فخر الدين بن يوسف، ومصطفى فتحى، ويعد هدف مصطفى هو الأول له مع الفريق السماوى بعدما انضم للفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة من التعاون السعودى.