شكرا لقرائتكم خبر عن غدا بدء أعمال الحفر في مجمع استاد النادي المصري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ في العاشرة صباح غد الأحد، أعمال الحفر في مشروع بناء مجمع استاد النادي المصري الجديد، والذي يأتي بناؤه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ببناء استاد جديد للنادي المصري في نفس مكانه التاريخي.

كان كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، قد حضر قبل نحو أسبوعين مراسم توقيع عقد إسناد بناء مجمع الاستاد الجديد، وذلك وفقًا للتصميمات التي قدمها كامل أبو علي، والتي أعدتها إحدى كبريات الشركات الألمانية المتخصصة في بناء الاستادات وفقًا لأحدث النُظم العالمية.

وتلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطرها من خلالها بغلق ملف مستحقات المدير الفني الأسبق للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، التونسي معين الشعباني وذلك بعد قيام مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، اليوم السبت، بسداد مستحقات الشعباني لدى النادي المصري والتي كان قد حُكم له باستحقاقها نتيجة قيام مجلس إدارة النادي المصري السابق بفسخ تعاقده من طرف واحد.

كما أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النادي المصري في خطابه أيضًا برفع ايقاف القيد عن النادي المصري لثلاث فترات قيد نتيجة التأخر في سداد مستحقات الشعباني.

صرج بذلك الأستاذ كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، والذي أكد أنه قد تم بذل جهد خارق خلال الساعات الأخيرة للتغلب على مشكلة وقف القيد، خاصة في ظل انتهاء فترة القيد لفترة الانتقالات الصيفية بعد أقل من 48 ساعة.