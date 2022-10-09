شكرا لقرائتكم خبر عن الغنام: مؤازرة الجماهير وراء انتصارات سلة الأهلي في البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق الغنام، المدير الإداري للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، إن الدعم الكبير من جماهير النادي للفريق في البطولة العربية للسلة بالكويت وراء الانتصارات الثلاثة التي حققها الأهلي وتصدر بها مجموعته، خاصة مباراة الرياضي اللبناني اليوم التي حسمها الأهلي لصالحه.

وأوضح أن جمهور الأهلي كان حاضرًا في الموعد وساند الجهاز الفني واللاعبين من المدرجات، بخلاف المساندة المستمرة من الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو ما يعكس قيمة جماهير الأهلي ودورها في أي إنجاز.

وأشار إلى أن هناك حالة من التركيز والانضباط الشديد يعيشها الجميع داخل الفريق، وأن ما تحقق من الفوز بالعلامة الكاملة يعتبر بداية فقط، وأن المواجهات المقبلة صعبة وتتطلب المزيد من العمل والجهد.

وشدد الغنام على أن طموحات الفريق كبيرة في الموسم الجديد، موجهًا الشكر إلى مجلس الإدارة برئاسة الكابتن الخطيب على توفير كل ما يلزم للفريق، بالإضافة إلى التدعيمات القوية وخاصة على صعيد المحترفين الأجانب.

وكان «رجال سلة الأهلي» قد حقق فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الرياضي اللبناني اليوم السبت، في ثالث جولات البطولة العربية للأندية بالكويت بنتيجة 88-71، ليحسم صدارة المجموعة الثانية ويتأهل إلى الدور التالي.