شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى: ليس لدى إلا الجهد ودعونا نرى ما سيجرى فى القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى شلبى، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، والذى ارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إنه ليس لديه إلا الجهد والمثابرة على التعب، مؤكدا أنه ليس لديه سوى الله للوقوف بجواره.

وكتب شلبى عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "محدش عارف انت بتمر بايه محدش بيعيش معاك كواليس تعبك غير نفسك كله بياخد اللي ظاهر لما بتكون واقف على حيلك وفي موقف قوة بتلاقي ناس كتير حواليك بتلاقي ناس بتظهر متعرفش دول كانوا فين أصلا وفي أقرب لحظة الدنيا تتهز معاك لحظة مش بتلاقي حد في وقت المفروض تكون فيه الناس دي موجودة".

وأضاف نجم إنبى: "أيقنت تمام اليقين بأنه ليس لك إلا الله، ليست هناك معادلة للنجاح غير بذل الجهد لتثبت لنفسك، ليس لدي إلا الجهد والمثابرة على التعب دعونا نرى ما سيجري في القادم".

من جانبه أغلق مسئولو نادى إنبى ملف رحيل مصطفى شلبى وعلى فوزى لاعبا الفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أبدى أحمد كشرى المدير الفني للفريق تمسكه بخدمات الثنائى في الموسم الجديد.

وأبلغت إدارة النادى البترولى شلبى وفوزى بتواجدهما في صفوف الفريق البترولى خلال الموسم الجديد، مؤكدين لهما حاجة الفريق لجهودهما الفنية.