الامارات | رأسية سفيان و«هاتريك» ليما يصعدان بالوصل إلى المركز الثاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعد الوصل لمواجهة الشارقة في الجولة المقبلة، بأفضل طريقة ممكنة بتغلبه على الظفرة بأربعة أهداف دون رد، أمس، في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين على استاد الوصل في زعبيل، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بينما توقف رصيد الظفرة عند أربع نقاط.

سجل للوصل سفيان بوفتيني، وليما «هاتريك» وهو الثامن له في دوري المحترفين.

وسيطر الوصل على مجريات اللعب في الشوط الأول، وأحرز المغربي سفيان بوفتيني الهدف الأول بعدما لعب علي صالح ركلة ركنية متقنة وقابلها بوفتيني برأسه في المرمى (21).

وحافظ «الفهود» على أفضليته بعد الهدف بينما تألق حارس المرمى خالد السناني في التصدي لأكثر من تسديدة عن طريق الأرجنتيني بيدرو بافلوف والبرازيلي لوكاس سيلفا، في المقابل أضاف فابيو ليما الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة (42).

وفي الشوط الثاني واصل الوصل تألقه بعدما أحرز ليما الهدف الثالث بمهارة من فوق الحارس (47)، قبل أن يكمل ليما «الهاتريك» ويحرز الهدف الرابع برأسه (52)، لتنتهي المباراة بفوز كبير للوصل.