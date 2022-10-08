الامارات | أسطورة كرة السلة شاكيل أونيل ينوي الاستقرار في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف أسطورة كرة السلة، اللاعب السابق في نادي أورلاندو ماجيك ونجم لوس أنجلوس ليكرز، الأميركي شاكيل أونيل، عن رغبته الكبيرة في الاستقرار في العاصمة أبوظبي، وأوضح أنه يخطط للاستقرار فيها على المدى الطويل. وأعرب أونيل عن مدى إعجابه بما تزخر به المدينة، على الرغم من عدم مضي سوى بضعة أيام على زيارته إليها بصفته سفيراً رسمياً لدوري كرة السلة الأميركية للمحترفين بأبوظبي، الذي ينطلق الأسبوع الجاري.

وذكر بيان صحافي: «يحرص أونيل على متابعة شؤون المباراتين اللتين تجمعان فريقي ميلووكي باكس وأتلانتا هوكس في صالة الاتحاد أرينا، كما يأخذ استراحةً بعيداً عن مسؤولياته هذه، ويقابل اللاعب الروسي ديمتري بيفول، المتوّج بلقب رابطة الملاكمة العالمية للوزن خفيف الثقيل، الذي يوجد حالياً في أبوظبي استعداداً للمنافسة على اللقب أمام مع جيلبرتو راميريز، المعروف بـزوردو، في صالة الاتحاد أرينا في الخامس من نوفمبر المقبل».

وتجلّى شغف أونيل بأبوظبي بعد حفاوة الترحيب التي تلقاها عند زيارة الصحراء العربية، وتعرفه إلى الثقافة الإماراتية وعروض قرع الطبول والصقور التقليدية، إلى جانب رؤية جمل يرتدي قميصاً عملاقاً لنادي لوس أنجلوس ليكرز يحمل الرقم 34.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أونيل: «يسرّني أن أتواجد في أبوظبي التي تُعد من أجمل المدن التي زرتها، حيث أبهرتني بشواطئها ومياهها وأبنيتها وحسن ضيافة شعبها. وعلى الرغم من أنها زيارتي الثانية إلى المنطقة، فإنني أشكر الرابطة الوطنية لكرة السلة وأبوظبي على توفير هذه التجربة الفريدة من نوعها».

وحضر أونيل، بطل الرابطة الوطنية لكرة السلة أربع مرات، مباراة أتلانتا هوكس وميلووكي باكس مساء الخميس، حيث فاز أتلانتا بنتيجة 123-113، وسط جمهور كبير من عشّاق اللعبة.

ويخطط أونيل للقيام برحلة إلى عالم فيراري أبوظبي، الوجهة الأولى من نوعها على الإطلاق، فضلاً عن وجود خطط احتياطية في حال لم يتبقّ لديه وقت كافٍ.

وأضاف: «أرغب في زيارة عالم فيراري أبوظبي، والقيام برحلة إلى الصحراء أيضاً، وقد زرت منزل صديقي بالأمس، حيث يمتلك أفضل مجموعة سيارات رأيتها على الإطلاق. ولا أريد تفويت أي تفصيل هنا، وأبحث حالياً بشكلٍ جدّي عن منزل للسكن».