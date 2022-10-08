شكرا لقرائتكم خبر الأخدود يحكم قبضته على صدارة دوري يلو.. والعين يختنق في القاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمر فريق الأخدود في صدارة دوري يلو للدرجة الأولى لكرة القدم للمرة الخامسة على التوالي، بعدما استعاد الفريق توازنه بتغلبه على نظيره الشعلة بهدف وحيد لحساب الجولة السادسة التي استؤنفت منافستها بعد فترة التوقف الأولى هذا الموسم، ليعزز الأخدود صدارته للدوري برصيد 15 نقطة، فيما بقي الشعلة عند رصيده الحالي 7 نقاط أبقته عاشرا من خسارتين متتاليتين.

وضمن الجولة ذاتها، استعاد الفيصلي مجددا نغمة الانتصارات بعدما كسب مضيفه العروبة بهدف دون رد، لينتزع وصافة الدوري برصيد 13 نقطة، بينما ظل العروبة عند رصيده 5 نقاط متراجعا للمرتبة الخامسة عشرة.

وفي الأحساء، تلقى الحزم الخسارة الأولى له هذا الموسم بعدما سقط أمام نظيره هجر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوقف رصيد الحزم عند 11 نقطة متراجعا للثالث الترتيب، في حين ارتفع رصيد هجر إلى 5 نقاط وضعته في المرتبة الرابعة عشرة محققا معها أول انتصار له في الدوري.

التعادل الإيجابي

وفرض التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مواجهة القيصومة والجبلين في حفر الباطن، ليرتفع رصيد القيصومة إلى 10 نقاط مستقرا كسادس، بينما ارتفع رصيد الجبلين إلى 11 نقطة محافظا على موقعه بالمركز الرابع.

وفي طيبة الطيبة، استمر فريقا العربي وأحد في مسلسل النزيف المشترك عقب تعادلهما إيجابيا بهدف لمثله، ليستقر العربي بالمرتبة الخامسة برصيد 10 نقاط، ويستقر أحد أيضا في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط.

وفي قلب الجوهرة، انتهت محصلة جدة والأهلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليرتفع رصيد جدة إلى 9 نقاط لكنه تراجع للمرتبة التاسعة، في المقابل ارتفع رصيد الأهلي أيضا إلى 9 نقاط استقر بها سابع الترتيب.

وحقق الساحل فوزا افتقده الفريق منذ الجولة الثانية حينما تفوق على نظيره الخلود بثنائية، ليتبادل الفريقان الترتيب حيث تقدم الساحل ثامنا برصيد 9 نقاط، فيما تراجع الخلود للمرتبة الحادية عشرة برصيد 7 نقاط.

وتقاسم فريقا القادسية والرياض نقاط اللقاء بعد تعادلهما الإيجابي بهدف لمثله، ليظل القادسية في المرتبة السادسة عشرة برصيد 3 نقاط، ويظل الرياض كذلك في المرتبة الثانية عشرة برصيد 7 نقاط.

واستمر فريقا نجران والعين في مسلسل النزيف المشترك بعدما حسم التعادل السلبي مواجهة الفريقين في نجران، ليستقر نجران في المرتبة السابعة عشرة برصيد 3 نقاط، بينما استقر العين في المرتبة الثامنة عشرة من نقطتين.

إحصائيات وأرقام من المسابقة:

أعلى الفرق هجوما الحزم بـ(12) هدفا، يليه الأخدود بـ(11)، بينما الأدنى أحد والعين بـ(3).

أقوى الفرق دفاعا الأخدود والأهلي بـ(4) أهداف، فيما الأضعف دفاعا نجران بـ(12).

أكثر الفرق فوزا الأخدود بـ(5) انتصارات، يليه الفيصلي بـ(4)، بينما الأقل القادسية ونجران والعين بلا فوز.

أكثر الفرق تعادلا العربي والقيصومة بـ(4) تعادلات، فيما الأقل الأخدود بلا تعادل.

أكثر الفرق خسارة العين بـ(4)، بينما الأقّل العربي والقيصومة بلا خسارة.

ارتفع عدد البطاقات الحمراوات حتى الآن إلى (14) بطاقة.

احتسبت حتى الآن إلى (26) ركلة جزاء، منها (19) أحرزت، و(7) مهدرة.

أكثر الفرق حصولا على البطاقات الحمراوات الخلود بـ(3) بطاقات، يليه الحزم بـ(2).

أكثر الفرق حصولا على ركلات الجزاء، الفيصلي والأهلي وأحد والعين بـ(3) ركلات.

ارتفع رصيد الأهداف المحرزة في الدوري حتى الآن إلى (124) هدفا.

بلغ عدد مرات الفوز بنهاية الجولة داخل الأرض بواقع (19) انتصار، بينما بلغ عددها خارج الأرض (15) انتصارا.

أجريت حتى الآن (54) مباراة في ست جولات، انتهت منها (34) بالفوز، و(20) تعادلا منها (16) إيجابيا، و(4) سلبيا.