الليث يواصل اصطياد فرائسه.. والزعيم ينزف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمسك فريق الشباب بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين محققا العلامة الكاملة عقب فوزه السادس على ضيفه الرائد، ليصل للنقطة 18 بفارق أربع نقاط عن وصيفه الاتحاد الذي انتزع فوزا مهما على ضيفه الفتح بثلاثية، في حين قفز فريق التعاون للمركز الثالث عقب فوزه على الوحدة بهدفين دون رد، بينما حقق النصر فوزا كبيرا على مضيفه أبها بثلاثية نظيفة وصل معه للمركز الرابع، فيما أخفق فريق الهلال في تجاوز خسارته من التعاون بالتعادل السلبي أمام مستضيفه الاتفاق متراجعا في سلم الترتيب للمركز الخامس برصيد 13 نقطة.

الليث سلسلة انتصارات لم تتوقف

واصل الفريق الشبابي انطلاقته القوية هذا الموسم بتحقيق الفوز السادس على التوالي على ضيفه الرائد، مؤكدا منافسته الجادة على لقب هذه النسخة، قارعا جرس الإنذار لجميع الفرق بإعلان نفسه كمنافس شرس على اللقب، وذلك قبل مواجهته المرتقبة أمام الهلال الاثنين المقبل في أبرز وأقوى مباريات الجولة السابعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

فرقة نونو سانتو تواصل تفوقها

قفز فريق الاتحاد لوصافة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين عقب الفوز العريض على الفتح وسط جماهيره بالجوهرة المشعة بجدة، بينما خسر البرازيلي مارسيلو غروهي رهان الكلين شيت السادس بعد تلقي شباكه أول هدف هذا الموسم الذي سجله لاعب الفتح ماجد كنبه.

ودخل البرازيلي رومارينيو نجم الاتحاد، تاريخ العميد من أوسع الأبواب في دوري المحترفين السعودي، بتسجيله هدف التقدم لفريقه بشباك ضيفه الفتح.

وبهذا الهدف، أصبح رومارينيو هدافا تاريخيا للفريق الاتحادي في الدوري السعودي للمحترفين بـ59 هدفا.

وسيخوض العميد مواجهة صعبة عندما يحل ضيفا على ضمك في الجولة السابعة الثلاثاء المقبل.

التعثر الثاني لدياز يثير غضب الهلاليين

أثار التعثر الثاني لفريق الهلال أمام الاتفاق بالتعادل السلبي حفيظة جماهير الزعيم على أداء الفريق مع الأرجنتيني رامون دياز، بعد أن فشل الفريق الهلالي في تجاوز خسارة التعاون في الجولة الخامسة، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام المتصدر الشباب بالجولة السابعة.

وخسر الهلال 5 نقاط متتالية في دوري روشن السعودي بخسارته أمام التعاون 2-1 وتعادله 0-0 مع الاتفاق، ولن نكون قاسين إن حملنا هجومه المسؤولية الأكبر لنزيف النقاط ذلك.

الهلال هجوميا لديه مشاكل واضحة ظاهرة منذ بداية الموسم، أبرزها غياب الشكل الجماعي الانسيابي السلس عن الهجوم والمبالغة في الاعتماد على القدرات واللقطات الفردية من اللاعبين خاصة ميشايل وموسى ماريجا.

جارسيا يصالح النصراويين

صالح المدرب الفرنسي رودي جارسيا مدرب النصر جماهير فريقه عقب التعادل السلبي أمام الاتحاد، بانتزاع فوز كبير أمام مضيفه أبها أعاد معه حالة التوازن للعالمي، قبل مواجهة العدالة القادمة.

وصعد النصر للمركز الرابع برصيد 13 نقطة متساويا مع غريمه الهلال في عدد النقاط، لكن تجاوزه بفارق الأهداف.

وبات النصر ثاني أكثر فريق يحقق انتصارات بعد المتصدر الشباب متساويا بأربع انتصارات مع الاتحاد والتعاون والهلال والطائي.

وأصبح النصر ثاني أقوى هجوم بالدوري بعشرة أهداف خلف الشباب.

الأشهب يواصل تميزه

واصل فريق الطائي تميزه هذا الموسم بتحقيق الفوز الرابع له، عقب أن أتخم شباك ضيفه الخليج بثلاثة أهداف جاءت بهاتريك نجمه الزمبابوي نولدج موسونا، ليقفز بفريقه للمركز السادس برصيد 12 نقطة، قبل مواجهة الرائد الاثنين القادم.

أبناء الحليلة يحققون أول انتصار في دوري روشن

تمكن فريق العدالة الوافد الجديد على دوري روشن السعودي للمحترفين من تحقيق أول 3 نقاط له في بنك الدوري، بفوزه على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف، جاءت عن طريق فواز الطريس وجوانزاليس.

الباطن يوقف نزيف النقاط

أوقف فريق الباطن مسلسل خسائره هذا الموسم، بعد أن سجل أول نقطة له في مسيرته بدوري روشن للمحترفين، عقب إدراكه التعادل أمام ضيفه ضمك عن طريق يوسف الشمري في أواخر دقائق شوط المباراة الثاني.

الجولة السادسة الأعلى تهديفا

سجلت الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين أعلى معدل أهداف بمحصلة 20 هدفا، حيث سجلت مباراة الاتحاد والفتح أربعة أهداف بينما تكرر العدد في مواجهة الباطن وضمك بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكليهما، في حين حضرت السلبية في مواجهة الاتفاق والهلال.

26 بطاقة صفراء في الجولة 6 وغياب الحمراء

سجلت الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 26 بطاقة صفراء كان لمباراة الاتحاد والفتح نصيب الأسد منها بخمس بطاقات، في حين غابت البطاقات الحمراوات عن هذه الجولة.

جونيور الشباب ينفرد بصدارة الهدافين

اعتلى البرازيلي كارلوس جونيور صدارة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 4 أهداف، يليه رفيقه بالفريق الأرجنتيني جوانكا بثلاثة أهداف، الذي يتساوى مع الخماسي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد وموسى ماريغا والنيجيري إيغالو مهاجمي الهلال، والزمبابوي موسونا مهاجم الطائي.

المسابقات تعدل مواعيد ثلاث مواجهات في السابعة

عدلت لجنة المسابقات مواعيد مباريات الرائد والطائي، والتعاون وأبها، وضمك والاتحاد لتقام في الساعة السادسة والربع بدلا من موعدها السابق الذي كان مقررا في الخامسة وخمسين دقيقة.