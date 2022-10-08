موسونا الأعلى تقييما في الجولة الـ6 للدوري السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصد الزيمبابوي ناوليدج موسونا، مهاجم الطائي، الأعلى تقييما في الجولة الـ6 من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي ختمت الجمعة.

وحصل موسونا على 9.4 كأعلى درجة تقييم، حسب موقع «Sofascore»، بعد أن سجل ثلاثية فريقه التي جاوز بها الخليج، ليحتل الطائي حاليا المركز السادس بـ12 نقطة.

وجاء يوسف الشمري، لاعب الباطن، أخير الدوري بنقطة وحيدة، في المركز الثاني بحصوله على 8.9، إذ سجل ثنائية فريقه التي تعادل بها مع ضمك، لينهي الفريق سلسلة الهزائم التي عانى منها منذ انطلاق المسابقة. واحتل كورنادو، لاعب اتحاد جدة، المرتبة الثالثة على القائمة، إذ حصل على 8.4، بعد أن أسهم في ثلاثية فريقه في الفتح، بتسجيل الهدف الثالث، وصنع الأول، وشارك في الثاني.