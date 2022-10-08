موسونا الأعلى تقييما في الجولة الـ6 للدوري السعودي

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وحصل موسونا على 9.4 كأعلى درجة تقييم، حسب موقع «Sofascore»، بعد أن سجل ثلاثية فريقه التي جاوز بها الخليج، ليحتل الطائي حاليا المركز السادس بـ12 نقطة.وجاء يوسف الشمري، لاعب الباطن، أخير الدوري بنقطة وحيدة، في المركز الثاني بحصوله على 8.9، إذ سجل ثنائية فريقه التي تعادل بها مع ضمك، لينهي الفريق سلسلة الهزائم التي عانى منها منذ انطلاق المسابقة. واحتل كورنادو، لاعب اتحاد جدة، المرتبة الثالثة على القائمة، إذ حصل على 8.4، بعد أن أسهم في ثلاثية فريقه في الفتح، بتسجيل الهدف الثالث، وصنع الأول، وشارك في الثاني.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.