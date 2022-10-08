«غول الصليبي» يداهم 8 من لاعبي التعاون

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وتوالت الإصابات منذ أغسطس 2021 تكاد أن تحول طعم (السكري) علقما في حادثة غريبة في توالي إصابات لاعبيه في الرباط الصليبي ما بين قطع كامل وقطع في الرباط الجانبي. التي أخذت نحو الـ48 شهرا في مجملها في رحلة التشافي بعد إجراء العمليات الجراحية ما بين تأهيل في الداخل والخارج.وخسر التعاون 8 لاعبين خلال موسمين جراء هذا الغول، في حين عاد اللاعب أليخاندرو جوميز الشهير بـ(كاكو) هذا الموسم بعد أن تعرض للإصابة في الرباط في يناير الماضي وبقي 4 لاعبين في التحضير للعودة لتمثيل الفريق ويبقى الآخران عبدالملك العييري وفلافيو لم تتضح معالم عودتهما للملاعب بعد أن أصيبا بالرباط في مباراة الهلال الماضية، حيث إن عمليتهما الجراحية ستحدد ذلك بنهاية الموسم الحالي كعودة تدريجية للموسم الكروي المقبل.
لاعبون عادوا أقوى
إصابة الرباط الصليبي بأنواعه سواء القطع الكامل أو قطع الأربطة الجانبية لا يشكل خطرا على حياة ومستقبل الرياضيين ولاسيما لاعبي كرة القدم نظير تقدم الطب العلاجي لمثل هذه الحالات وهناك لاعبون مشهرون على مستوى العالمي وآخرون في المنطقة العربية عادوا نجوما وبمستويات أفضل عما تركوها قبل حدوث الإصابة بعد أن التزموا بالبرنامج العلاجي المحدد لهم بالرغم تعرض بعضهم لإصابة قطع الرباط لمرتين في مسيرتهم الكروية كالظاهرة البرازيلية رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش وأحمد حجازي ونواف التمياط ومحمد الدعيع وحسين عبدالغني وفواز القرني.
إصابات لاعبي التعاون في الرباط
- محمد زايد 25 أغسطس 2021 (أصيب في تدريبات الفريق قبل مواجهة الهلال في الجولة الثانية من الدوري).
- حسن كادش أصيب في 9 سبتمبر 2021 (أمام الرائد في الجولة الخامسة).
- أليخاندرو جوميز (كاكو)13 يناير 2022 (أصيب في مواجهة الحزم في الجولة السادسة من الدوري).
- عون السلولي في 17 مارس 2022 (أصيب في مواجهة الجيش السوري في الملحق المؤهل لدوري المجموعات من دوري أبطال آسيا).
- يزيد البكر في 15 يونيو 2022 (أصيب في تدريبات الفريق).
- نواف الصبحي في 30 أغسطس 2022 (أصيب في مواجهة الفريق أمام الفتح في الجولة الأولى للدوري الحالي).
- عبدالملك العييري في 2 أكتوبر 2022 (أصيب في مواجهة الهلال الجولة الرابعة من الدوري).
- فلافيو في 2 أكتوبر 2022 (أصيب في مواجهة الهلال في الجولة الرابعة).
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