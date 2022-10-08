الأخضر الناشئ يكسب الكويت ويواجه الهند اليوم

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وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها أمس الجمعة أيضا فوز الهند على ميانمار 4 - 1 على الملعب نفسه. وسجل فانلالبيكا غويتي (23 و34) وثانغلالسون غانغتي (32 من ضربة جزاء و44) أهداف الهند، في حين أحرز هتو واي يان (60) هدف ميانمار الوحيد.ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بفارق الأهداف أمام الهند، مقابل 6 نقاط للكويت. وتقام الجولة الخامسة (الأخيرة) من منافسات المجموعة اليوم، وتلعب فيها الهند مع السعودية، والمالديف مع ميانمار.
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