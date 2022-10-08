20 ميدالية حصيلة المنتخب السعودي للدراجات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصد المنتخب السعودي للدراجات 20 ميدالية «4 ذهبيات، 6 فضيات، 10 برونزيات» بعد ختام اليوم الثالث من منافسات البطولة العربية الـ11 للمضمار «كبار - شباب - سيدات» التي تستضيفها جمهورية مصر على مضمار القاهرة الدولي خلال المدة من 5 - 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة 120 لاعبا ولاعبة يمثلون 9 منتخبات عربية.

ونال الأخضر الميداليات الذهبية عن طريق اللاعب عبدالعزيز الدريعي في سباقي الإقصاء والكيلو، ومنتخب الشباب في سباق المطاردة الفرقية، وأحمد أبوعبدالله.

وجاءت الفضيات الـ 6 عن طريق منتخب الكبار والشباب في سباقي السرعة الفرقية، وعبدالعزيز الدريعي سباق كيرين، ومنتخب السيدات في الماديسون، ورضا المناسف وعزام العبدالمنعم في سباقي الكيلو الفردي.

وحصل على الميداليات البرونزية اللاعبة منيرة الدريويش، ومشاعل الحازمي، ومنتخب السيدات في سباقي السرعة الفرقية والمطاردة الفرقية، ومنتخب الكبار في المطاردة الفرقية، وعزام العبدالمنعم، وعبدالعزيز الخويتم، والبراء جبرة في سباق النقاط.