شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 8 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي فى تونس على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير، والذى يستضيف مباراته أمام الاتحاد المنستيري المقرر لها الرابعة عصر غد بتوقيت القاهرة، فى إياب الدور التمهيدي الثانى الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

قبل انطلاق المران، عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين للحديث فى الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة غد.