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أخبار الأهلى اليوم السبت 8 / 10 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي فى تونس على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير، والذى يستضيف مباراته أمام الاتحاد المنستيري المقرر لها الرابعة عصر غد بتوقيت القاهرة، فى إياب الدور التمهيدي الثانى الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

قبل انطلاق المران، عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين للحديث فى الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة غد.

تغلب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى على الرياضى اللبنانى بنتيجة 88 / 71 فى ثالث  جولات البطولة العربية للسلة، والتى تقام بالكويت فى الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجارى،

وصعد الأهلى لربع النهائي بعد الفوز فى المباريات الثلاث الأولى بالبطولة. 

 

ويتواجد فريق رجال سلة الأهلى بالمجموعة الثانية بالبطولة إلى جانب أندية الرياضي اللبناني والميناء اليمني والغرافة 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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