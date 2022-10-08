شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المدربين باتحاد الكرة تسابق الزمن للانضمام لاتفاقية التدريب بالكاف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسابق إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة الدكتور جمال محمد علي، الزمن، في إعداد متطلبات الاتحاد الأفريقي للانضمام إلى اتفاقية التدريب الأفريقية.

وتم تكوين فريق عمل من أساتذة كلية التربية الرياضية، تقوم بإعداد 30 محاضرة رخصة D و60 محاضرة للمستوى C و90 محاضرة للمستوى B و120 محاضرة للمستوى A و180 محاضرة للمستوى PRO.

وشملت كل محاضرة على ساعتين، بإجمالي 480 محاضرة نظري وعملي، وتتضمنت التدريبات العملية والباوربوينت بالتفصيل، وهو المحتوى العلمي المطلوب لبدء تنفيذ الرخص التدريبية، وفي نفس الوقت يتم إعداد اللائحة المنظمة لعمل المدربين، وشروط الحصول على الرخص.

وضم فريق العمل الدكتور أحمد حسين، د/ عمرو أحمد، د/ أحمد عطية، د/ إسلام حمدي، د/ سمير حنفي، د/ محمد شريف، د/ شريف جمال، د/ أحمد أبوالحمد، د/ محمود علي.

معسكر العمل يبدأ يوميا من الساعة الواحدة ظهرا إلى العاشرة مساء، وقد حصل الدكتور جمال محمد علي المحتوى العلمي لرخص الاتحاد الآسيوي، بالإضافة إلى المحتوى العلمي باتفاقية التدريب بالاتحاد الأفريقي ليتم مراعاة المحتوى الآسيوي داخل المحتوى الأفريقي ليسهل معادلة الرخص الأفريقية والآسيوية.



إدارة المدربين باتحاد الكرة



إدارة المدربين باتحاد الكرة



إدارة المدربين باتحاد الكرة



إدارة المدربين باتحاد الكرة



إدارة المدربين باتحاد الكرة



إدارة المدربين باتحاد الكرة



إدارة المدربين باتحاد الكرة



إدارة المدربين باتحاد الكرة



إدارة المدربين باتحاد الكرة