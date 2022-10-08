شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية يختتم تدريباته لمواجهة الأردن فى ودية جديدة.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر للكرة النسائية تدريباته اليوم السبت استعدادا لمواجهة نظيره الأردني في لقاء ودي يجمعهما غدا، بعدما انتهت مباراتهم الودية الأولى بفوز سيدات الفراعنة بهدف دون رد، أحرزته مهيرة على لاعبة منتخب مصر، من لمسة فنية رائعة في الدقيقة 25 في اللقاء الودي الذى اقيم الخميس الماضي، على ملعب أكاديمية الشرطة بالعباسية.

وشهد المران الختامي بعض الجمل الفنية من المدير الفني للاعبات، وتصحيح الأخطاء، ومحاضرة فنية لكيفية استغلال الفرص وترجمتها لأهداف بعدما شهد اللقاء الأول اهدار عدد كبير من الفرص لسيدات الفراعنة.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخبان مجددا غدا الأحد، في ودية جديدة يخوضها المنتخب النسائي استعدادا لتصفيات أفريقيا.

وجاء تشكيل منتخب النسائية في مباراة الأردن كالتالي: مها الدمرداش وإيمان حسن وشروق سيد وإنجى عطية وسارة عصام وسارة إسماعيل وسلوى منصور ومهيرة على وسامية آدم وهيام عبد الحفيظ.

وقامت دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على الكرة النسائية، بزيارة معسكر المنتخب، خلال الأيام الماضية، لدعم اللاعبات قبل مواجهتي الأردن، كما حرصت على الاطمئنان على ترتيبات المعسكر، وعقدت جلسة مع الجهاز الفني أكدت خلالها دعم ومساندة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام للمنتخب المصري للكرة النسائية، من أجل تحقيق إنجازات مشرفة خلال المرحلة المقبلة.