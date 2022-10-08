شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يواجه كالون بالزي الرسمي "الأحمر" في ذهاب تمهيدي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة فيوتشر وكالون إف سي بطل سيراليون، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن ارتداء فيوتشر غداً الطاقم الأحمر كاملاً أمام فريق كالون السيراليوني والذي من المقرر أن يرتدي الزي الأخضر.

واختتم اليوم السبت، فريق فيوتشر، استعداداته لمواجهة نظيره كالون إف سي بطل سيراليون، وذلك قبل اللقاء الذي يجمع الفريقين في تمام السادسة مساءً في ليبيريا ضمن ذهاب منافسات دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث فيوتشر عن العودة بنتيجة إيجابية قبل خوض مباراة الإياب التي تقام بالقاهرة.

وكان فيوتشر قد سافر إلى ليبيريا يوم 5 أكتوبر الجاري، ليكون لدى الفريق الوقت الكافي لخوض التدريبات والتأقلم على أجواء اللعب في ليبيريا، خاصة أن الملعب الذي يستضيف المباراة من النجيل الصناعي، ويترأس أيمن منصور عضو مجلس إدارة فيوتشر، بعثة الفريق المتواجدة في ليبيريا.

وتأكدت جاهزية محمد رضا بوبو، لاعب وسط فيوتشر، للمباراة المقبلة، بعد تعافيه من إصابة الكدمة في السمانة والتي تعرض لها خلال مشاركته في إياب الدور التمهيدي الأول أمام بول الأغندي والتي انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف، وكان فيوتشر قد تأهل إلى دور الـ32 بعد تخطيه بول الأوغندي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ64.

وكشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن علي ماهر، المدير الفني للفريق، لم ينه بعد إجراءات الرخصة التدريبية "A"، والتي سافر على مدار الأيام الماضية إلى الإمارات لإنهائها حتى يتمكن من قيادة الفريق من داخل أرض الملعب، وحتى الآن من المقرر أن يقود علي ماهر الفريق من المدرجات في مواجهة كالون المرتقبة بدور الـ32.

وكان علي ماهر قد غاب عن تدريبات فيوتشر في القاهرة قبل السفر إلى ليبيريا لمواجهة كالون إف سي بطل سيراليون في ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.