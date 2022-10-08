شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت الكويتى يهزم الاتحاد السكندرى 74 - 72 فى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري أمام الكويت الكويتي بنتيجة 74-72، في ختام الدور الأول من البطولة العربية للأندية المقامة حاليا في الكويت.

نجح الكويت في التقدم خلال الربع الأول والثاني بنتيجة 41-40، واستعاد الاتحاد توازنه في الربع الثالث، وأنهاه لصالحه متقدما بنتيجة 63-60، قبل أن يعود الكويت وينهي الربع الأخير لصالحه بنتيجة 74-72.

واختار المدير الفني الصربي ميودراج بيريسيك قائمة الاتحاد السكندري المشاركة في البطولة على النحو التالي: "أحمد عادل ويوسف شحاتة ومصطفى عصام وهيثم كمال وحاتم بحيري وميدو طه وأنس أسامة ويوسف شوشة وبيبو وياسر صالح وعلى محمد ورامي إبراهيم وكيندال ديكيس وشون أرماند".

ويقع الاتحاد في المجموعة الأولى والتي تضم فرق: "الكويت الرياضي – الاتحاد السكندري – أهلي حلب السوري – أهلي بني غازي".