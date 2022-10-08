شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود ينهى إجراءات ضم خالد سامى من المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو نادي حرس الحدود الزمن لإنهاء صفقة خالد سامي، مدافع المحلة، والذى سبق وانتقل من صفوف الحرس لزعيم الفلاحين مطلع العام الماضي.

ويبحث الجهاز الفني لفريق الحرس، بقيادة أحمد أيوب، عن صفقات مميزة لتدعيم خط الدفاع، بعدما نجح النادي في تدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل في باقي الخطوط، استعدادا للدوري الذي ينطلق الأسبوع المقبل.

من ناحيته أبدى محمد مكى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، سعادته والجهاز الفني والإداري بقيادة أحمد أيوب، بإقامة المعسكر التدريبي المغلق للفريق الذي استضافه فندق واستاد حرس الحدود بالمكس خلال الأسبوع الجاري.

وقال محمد مكي، في تصريحات لـ"الخليج 365": "تحققت خلال المعسكر كل الإفادة الفنية والتجانس بين الجميع، ولعب الفريق خلال المعسكر أربعة لقاءات أمام أندية كبيرة ومحترمة وهي القناة وسموحة وإنبي والمقاولون العرب.

وخاض الحرس عده مواجهات قوية مع أندية لها باع طويل في الدوري، وقدم الفريق مستويات رائعة أثنى عليها الجميع في مشهد يؤكد قدوم مدرب واعد هو أحمد أيوب سيفرض نفسه على الكرة المصرية بعد ظهور بصمته وأفكاره التدريبية المتنوعة، والتي يغلب عليها الجانب الهجومي الممتع.