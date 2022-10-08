شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس: واجهنا مشاكل فى صناعة اللعب أمام هلال الساحل.. والأداء مقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن سعادته بتحقيق الفوز على حساب هلال الساحل السوداني، كونها أول مواجهة رسمية، موضحا أن الشوط الأول شهد بعض المشاكل في صناعة اللعب، ولكن تطور الأمر في الشوط الثاني، وبعد فترة إعداد 23 يوما يعد الأداء مقبولا، ولكن لا بد من العمل على التطور مستقبلا.

وأشار جونياس، فى المؤتمر الصحفى، إلى أن مصطفى فتحي لاعب رائع ووجوده إضافة لأي فريق ولديه ثقة كبيرة في إمكانياته ويجب الدفع به تدريجيا في المباريات، خاصة أنه كان بعيدا عن الملعب منذ فترة طويلة.

وأوضح المدير الفنى، أنه راض تماما عن لاعبي الفريق والمجموعة الحالية من اللاعبين الممتازين في مختلف المراكز ولديه تطلع مع تلك المجموعة في تحقيق أفضل نتائج خلال العام الجاري، ولا بد من العمل جيدا مع العناصر الدولية التي انضمت متأخرة بعض الشيء عن بداية فترة الإعداد في دبي.

وفاز فريق بيراميدز على هلال الساحل السودانى بنتيجة 2/ 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب الدفاع الجوى، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل هدفى بيراميدز فخر الدين بن يوسف، ومصطفى فتحى، ويعد هدف مصطفى هو الأول له مع الفريق السماوى بعدما انضم للفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة من التعاون السعودى.