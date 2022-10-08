خارج المونديال.. تقارير: نجم ليفربول يغيب 4 شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن البرازيلي أرثر ميلو، لاعب وسط ليفربول، سيغيب عن الفريق لمدة 4 شهور، بسبب خضوعه لعملية جراحة إثر تعرضه للإصابة.

وتعرض ميلو لإصابة في تدريبات ليفربول يوم الإثنين، ما أبعده عن مباراة جلاسكو رينجرز الأسكتلندي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتك" الموثوقة اليوم السبت أن أرثر ميلو سيخضع لعملية جراحية خلال الأسبوع الجاري، وسيغيب على إثرها لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 شهور.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الجهاز الطبي لليفربول رأى أن الخضوع لعملية جراحية هو الخيار الأنسب للاعب البرازيلي.

ويعني ذلك أن ميلو لن يلعب مباريات مجددًا خلال عام 2022 سواء مع ليفربول أو منتخب البرازيل، ويتأكد غيابه عن بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر، نوفمبر المقبل.

وكان ميلو انضم إلى ليفربول قادمًا من يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بهدف تعويض غياب اللاعبين المصابين في وسط ملعب الريدز.

ولم يلعب ميلو بقميص ليفربول حتى الآن سوى 13 دقيقة فقط ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا، بينما لم يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق أن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، غير مقتنع بقدرات ميلو وينوي قطع إعارته وإعادته إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل.