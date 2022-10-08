كرة سلة.. الإتحاد السكندري يخسر.. ومواجهة محتملة مع الأهلي في نصف نهائي البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

سقط الإتحاد السكندري في فخ الهزيمة خلال الثواني الأخيرة من المباراة بعد أن كان متقدما في النتيجة، قبل أن يقلب الكويت الكويتي دفة المباراة لصالحه ويحسمها بنتيجة 74-72.

وكان الإتحاد السكندري قريب من حسم المباراة بعد أن وسع الفارق مع الكويت الكويتي عند النتيجة 72-45، لكن الفريق الكويتي عاد للمباراة وحسمها في الثواني الأخيرة بعد أن سجل 9 نقاط مقابل صيام عن التسجيل من قبل لاعبي الفريق السكندري في الدقائق الأربعة الأخيرة من المباراة.

وشهدت المباراة إصابة مصطفى فوده لاعب الإتحاد السكندري في الفترة الثانية من المباراة ولم يكمل اللقاء.

وبذلك فقد الإتحاد السكندري صدارة المجموعة وتراجع إلى المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، بينما ارتقى الكويت الكويتي إلى الصدارة برصيد 6 نقاط.

وبذلك سيلتقي الإتحاد السكندري وصيف المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية الغرافة القطري يوم الإثنيين المقبل 10 أكتوبر الجاري في السادسة مساء على صالة الإتحاد بدولة الكويت.

وفي حالة تأهل الإتحاد إلى دور الثمانية سوف يلتقي مع الفائز من أول المجموعة الثالثة كاظمة الكويتي مع وداد بوفاريك الجزائري، وفي حالة العبور لنصف النهائي سوف تكون هناك مواجهة محتملة مع الأهلي، في حالة نجاح الأخير في التأهل لنصف النهائي من البطولة العربية.

وفي حال تأهل الأهلي لدور الثمانية من البطولة العربية، سوف يلتقي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين ثاني المجموعة الرابعة دجلة العراقي والسد القطري ثالث المجموعة الثالثة.