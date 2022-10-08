مدرب بيراميدز: واجهنا مشاكل في صناعة اللعب أمام هلال الساحل.. ومصطفى فتحي إضافة لنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب هلال الساحل السوداني في المباراة التي جمعتهما ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق بيراميدز فوزًا سهلًا على هلال الساحل السوداني بهدفين دون رد في مباراة الذهاب لدور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جونياس في تصريحات له بعد المباراة: "الفوز أمام هلال الساحل كان مهمًا للغاية خاصة وأنها أول مباراة رسمية في الموسم الجديد".

وأضاف: "كان هناك مشاكل في صناعة اللعب ولكن الأمر أصبح أفضل في الشوط الثاني".

وأكمل: "راضٍ تمامًا عن أداء اللاعبين والمجموعة الحالية، ولدينا تطلعات مع هؤلاء اللاعبين في تحقيق أفضل النتائج خلال العام الحالي".

وأشاد مدرب بيراميدز بنجم الفريق الجديد مصطفى فتحي، قائلًا: "مصطفى لاعب رائع ووجوده إضافة لأي فريق ولدي ثقة كبيرة في إمكانياته ويجب الدفع به تدريجيا في المباريات خاصة وأنه كان بعيدًا عن الملعب منذ فترة طويلة".