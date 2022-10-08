أحمد رفعت: الوحدة فريق كبير وسننافس على جميع البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أحمد رفعت، لاعب فيوتشر المعار إلى فريق الوحدة الإماراتي، على ظهوره الأول مع فريقه الجديد، والذي قدم خلاله مباراة رائعة، ونجح في صناعة هدفين عقب نزوله بديلًا في الشوط الثاني.

وشارك لاعب المنتخب الوطني، مع بداية أحداث الشوط الثاني، وقدّم مستوى مميز بصناعته الهدفين الثالث والرابع في لقاء حسمه الوحدة برباعية نظيفة، أمام فريق النصر بالأسبوع الخامس من الدوري الإماراتي.

وأصبح الوحدة في المركز الخامس برصيد 7 نقاط بفارق 6 نقاط عن الشارقة صاحب الصدارة بـ13 نقطة.

وقال رفعت في لقاء عبر شاشة أبو ظبي الرياضية عقب نهاية المباراة: "علينا التركيز في المباريات القادمة، حققنا فوزًا واحدًا في 5 مباريات بالدوري، وعلينا تصحيح الأمور لننافس على البطولة، فهذا هو الطبيعي بالنسبة لفريق كبير مثل الوحدة".

وأضاف: "جميع الفرق لديها لاعون مميزون، وبطولة الدوري قوية جدًا، سنركز على الفوز بكل مباراة، لتحقيق البطولات".

وأنهى رفعت تصريحاته قائلًا: "الوحدة فريق كبير، ويلعب على الفوز بالبطولات، لدينا مباراة قوية بنهائي الكأس، ونسعى لتحقيقها بكل تأكيد".

يذكر أن الوحدة أعلن التعاقد مع أحمد رفعت قادمًا من صفوف فيوتشر على سبيل الإعارة.