دورتموند يتعادل مع بايرن في الثواني الأخيرة من كلاسيكو الدوري الألماني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

خطف بروسيا دورتموند تعادلًا ثمينًا بطعم الفوز من ضيفه وغريمه بايرن ميونيخ بنتيجة 2-2 على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" مساء اليوم السبت في قمة الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

تقدم بايرن ميونيخ بثنائية نظيفة سجلها ليون جوريتسكا وليروي ساني في الدقيقتين 33 و53 على الترتيب.

وقلص دورتموند الفارق عن طريق يوسوفا موكوكو في الدقيقة 74.

وحتى الدقيقة 89 كان بايرن في طريقه للعودة من مدينة دورتموند بـ3 نقاط مهمة، لكن الحكم طرد كينجسلي كومان في الدقيقة 90، ليستغل أصحاب الأرض النقص العددي ويسجلون هدفًا في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحستب بدلا من الضائع بتوقيع أنتوني موديست.

وارتفع رصيد الفريقين إلى 16 نقطة، ليحتل بايرن ميونيخ المركز الثالث في جدول ترتيب البوندسليجا، فيما جاء دورتموند رابعًا بفارق الأهداف.

البافاري يتقدم بثنائية

شهدت الربع ساعة الأول من المباراة سيطرة متبادلة من الفريقين، لكن الفرص الحقيقية الخطيرة على المرميين غابت في ظل الدفاع المحكم لكلا الجانبين.

أول فرصة حقيقية في المباراة جاءت في الدقيقة 30، عندما تسلم صالح أوزكان كرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد قوية، لكن مانويل نوير تألق وأبعدها لركلة ركنية.

وعند الدقيقة 33، أحرز جوريتسكا هدف بايرن ميونيخ الأول من تسديدة أرضية خادعة من على حدود منطقة الجزاء، خدعت الحارس وسكنت أقصى الزاوية اليمنى للشباك.

وفشل دونيايل مالين في إدراك التعادل لبروسيا دورتموند بعد 3 دقائق، حيث تلقى بينية رائعة، لكن تسديدته وجدت تألقًا من نوير، الذي خرج في الوقت المناسب ليغلق الزاوية.

وبعد 3 دقائق فقط من صافرة بداية الشوط الثاني، أهدر ساديو ماني فرصة سهلة أمام المرمى الخالي، حيث تلقى السنغالي تمريرة بالرأس لحظة خروج الحارس لكنه حولها برأسه بجوار القائم.

وفي الدقيقة 53 سجل ساني الهدف الثاني للفريق البافاري من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، خدعت الحارس رغم محاولته وسكنت الشباك.

وواصل بايرن ميونيخ ضغطه على دفاع دورتموند رغم تقدمه بثنائية نظيفة، ففي الدقيقة 63 تألق الحارس ماير وتصدى لـ3 تسديدات في هجمة واحدة، ليمنع الهدف الثالث، ويبقي على آمال فريقه في تحقيق نتيجة إيجابية.

دورتموند يعود

وأشعل دورتموند المباراة في الدقيقة 74 بعدما سجل هدفًا عن طريق موكوكو من تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا كرة عرضية من موديست.

وخرج ماني مستبدلًا قبل 9 دقائق على صافرة النهاية، ليدخل بدلًا منه الكاميروني تشوبو موتينج، فيما فشل النجم السنغالي في وضع بصمته على مجريات المباراة.

وأهدر موديست إحدى أخطر فرص دورتموند في المباراة في الدقيقة 83، بعدما تعثر داخل منطقة الست ياردات، وفشل في تحويل كرة عرضية أرضية إلى داخل الشباك.

وخرج كومان لاعب بايرن ميونيخ مطردوًا بعد تلقي البطاقة الصفراء الثانية، إثر تدخل قوي على كريم أديمي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

واستغل دورتموند النقص العددي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليسجل هدف التعادل القاتل في الثواني الأخيرة، عن طريق موديست بضربة رأسية بعد كرة عرضية متقنة على بُعد ياردتين من المرمى.