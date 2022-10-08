"فيفا" يُخطر المصري بغلق ملف مستحقات الشعباني واستئناف القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي المصري برئاسة كامل أبو علي، مساء اليوم السبت، تلقيه اخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميًا يفيد بغلق ملف مستحقات الشعباني واستئناف القيد فورًا .

وأخطر "فيفا" نادي المصري بغلق ملف مستحقات المدير الفني الأسبق للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، التونسي معين الشعباني.

وجاء هذا القرار، بعد قيام مجلس ادارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي ، اليوم السبت بسداد مستحقات الشعباني لدى النادي المصري و التي كان قد حُكم له باستحقاقها نتيجة قيام مجلس ادارة النادي المصري السابق بفسخ تعاقده من طرف واحد.

كما أخطر "فيفا"، النادي المصري في خطابه أيضًا برفع ايقاف القيد عن النادي المصري لثلاث فترات قيد نتيجة التأخر في سداد مستحقات الشعباني.

ومن جانبه أكد كامل أبو علي، أنه قد تم بذل جهدًا خارقًا خلال الساعات الأخيرة للتغلب على مشكلة وقف القيد خاصة في ظل انتهاء فترة القيد لفترة الانتقالات الصيفية بعد اقل من 48 ساعة.