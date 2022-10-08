جوارديولا يمازح هالاند: مُستاء منه لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

داعب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي نجمه إيرلينج هالاند بعد الفوز على ساوثهامبتون برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هالاند الهدف الرابع لمانشستر سيتي بعد أن أهدر فرصتين أو ثلاث أمام ساوثهامبتون في المباراة التي جمعتهما بالجولة العاشرة من بريميرليج.

وقال جوارديولا مازحًا بعد المباراة: "أنا مستاء جدًا منه لأنه لم يسجل ثلاثة أهداف في لقاء اليوم".

وأضاف: "التوقعات دائما مرتفعة بشأنه، الناس يتوقعون أنه سيسجل ثلاثة أو أربعة أهداف في كل مباراة".

وتابع: "أتيحت له الفرص مرة أخرى، لكنه سجل هدفا رائعا، إنه سلاح لا يُصدق بالنسبة لنا، وأنا راضي جدًا عنه، لقد لعب بشكل جيد اليوم أيضا".

وأشاد جوارديولا بالأداء العام للسيتي، قائلاً: "بشكل عام لعبنا بشكل جيد، ساوثهامبتون عانينا ضده في الموسم الماضي، لقد صنعنا العديد من الفرص".

واعتلى مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة انتظارًا لنتيجة قمة أرسنال وليفربول غدًا الأحد.