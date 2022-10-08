دورتموند يخطف التعادل في الوقت القاتل من غريمه بايرن ميونيخ

المنامة - ياسر ابراهيم - خطف بوروسيا دورتموند تعادلاً مثيراً وقاتلاً 2-2 من ضيفه وغريمه بايرن ميونيخ السبت ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل للفريق البافاري ليون غوريتسكا 33، وليروي ساني 53، فيما وقع على هدف دورتموند الأول يوسوفا موكوكو 74.

وطرد الفرنسي كينغسلي كومان 90 بعد نيله الإنذار الثاني، ليعود بعدها الفريق الأصفر من بعيد ويسجل تعادلاً مثيراً عبر الفرنسي أنطوني موديست برأسية في الثواني الأخيرة 90+5.

بايرن ميونيخ يحتل المرتبة الثالثة برصيد 16 نقطة وهو رصيد دورتموند أيضاً إنما يتأخر الفريق الأصفر إلى المركز الرابع بفارق الأهداف.



(بي إن سبورت)