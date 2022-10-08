شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرتدي طاقم أحمر بالكامل في مباراة الاتحاد المنستيري غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري، التي تقام في الرابعة عصر غد بتوقيت القاهرة بالمركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير، اليوم، بأحد الفنادق في تونس.

وحضر الاجتماع من الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز نائب المدير الإداري، والدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي الأحمر كاملا «قميص وشورت وجوارب»، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر، فيما يرتدي فريق الاتحاد المنستيري الطاقم الأبيض كاملا «قميص وشورت وجوارب».

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد المنستيري غدًا في ذهاب الدور التمهيدي الثاني الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.